В Кривом Роге автомобиль влетел в частный дом: есть пострадавшие

В Кривом Роге в ночь на 28 января произошло ДТП – автомобиль на высокой скорости врезался в частный дом. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщают местные СМИ, в частности телеграм-канал "Свои. Кривой Рог". Согласно сообщениям в сети, ДТП произошло в Центрально-Городском районе.

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Так, авария произошла на перекрестке улиц Толстого и Винниченко. Свидетели ДТП рассказали, что автомобиль на высокой скорости слетел с дороги и врезался в стену частного дома.

Сколько человек было в салоне автомобиля – неизвестно. Известно, что пострадал водитель – его госпитализировали.

Что стало причиной аварии – неизвестно. В то же время свидетели рассказали, что водитель отказался от теста на употребление алкоголя и наркотических средств.

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