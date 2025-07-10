На Тернопольщине произошло смертельное ДТП: погибли 4 человека

На Тернопольщине в среду, 9 июля, произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли 4 человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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ДТП на Тернопольщине

В среду, 9 июля, в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария. Указывается, что столкнулись легковой и грузовой автомобиль.

В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших в настоящее время устанавливаются,

– сообщили в ГСЧС.

На место происшествия прибыли караул пожарно-спасательной части и спасатели.

Они деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, во избежание дальнейших угроз.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии.

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Напомним, утром воскресенья, 6 июля, на Кольцевой дороге в Киеве произошло ДТП. На месте происшествия погиб 21-летний водитель мотоцикла.