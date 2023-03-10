Во Львовской области автомобиль смяло в ДТП: погибла женщина с 14-летним ребенком дочерью
Источник:Полиция Львовской области
Во Львовской области 9 марта произошло жуткое ДТП. В полиции рассказали подробности.
Авария произошла 9 марта, около 13.00, на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Новый Милятин в Золочевском районе.
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Жуткое ДТП на Львовщине
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Fabia, 43-летняя львовянка, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с микроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, которым управлял 57-летний житель Житомирской области.
Что известно об аварии / Фото полиции Львовской области
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажирка, 14-летняя львовянка, скончались на месте.
Жуткое ДТП / Фото полиции Львовской области
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство.
ДТП произошло в Золочевском районе / Фото полиции Львовской области
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние ДТП в Украине
- Ночью 3 марта в Оболонском районе Киева BMW влетело в трактор коммунальщиков. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Да, водителя авто удалось деблокировать и передать медикам для дальнейшей госпитализации, а вот пассажиру повезло гораздо меньше.
- Также в Киеве на Оболонском проспекте в преддверии этой аварии в ДТП попали сразу несколько автомобилей. Там столкнулись три машины, одна из которых вылетела на пешеходную зону. Водителя изуродованного Audi пришлось доставать, вырезая кузов.
- Масштабное ДТП с пострадавшими недавно произошла во Львовской области вблизи села Подборцы. 26 февраля там столкнулись 2 грузовика и легковушка, в результате чего были пострадали.