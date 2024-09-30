Во Львовской области водитель погиб из-за столкновения с коровой

Во Львовской области автомобиль слетел в кювет. Оказалось, что причиной жуткого ДТП стала корова.

Как рассказали в ГСЧС, сам водитель легковушки, к сожалению, погиб.

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ДТП во Львовской области из-за коровы

Происшествие произошло на автодороге вблизи села Реки Львовского района.

Легковой автомобиль перевернулся в кювет. Как выяснилось, причиной этого стало столкновение с крупным рогатым скотом,

– пишут спасатели.

Сообщается, что 47-летний водитель был зажат искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медикам. Однако, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров автомобиля получили травмы.

Автомобиль после столкновения с коровой и кювета / ГСЧС

Корова, ставшая причиной жуткого ДТП / ГСЧС

К слову, вечером 29 сентября на улице Крещатик в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей: BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Passat, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека