Грузовик протаранил автобус Луцк – Свитязь с пассажирами: есть пострадавшие, в частности – дети

В селе Копачевка Луцкого района произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадало много пассажиров автобуса, в частности – дети.

Как оказалось, столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль МАЗ. В общественном транспорте находились 17 человек.

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Детали жуткого ДТП

19 июня в Луцком районе в селе Копачевка столкнулся пассажирский автобус Mercedes-Benz сообщением Луцк – Свитязь с грузовым автомобилем МАЗ.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители. Как оказалось, 44-летний водитель маршрутки применил экстренное торможение. Поэтому в автобус въехал грузовик. В итоге пассажирский автобус перекинулся в кювет.

В момент аварии в автобусе находились 17 человек. В результате ДТП были госпитализированы 8 пассажиров.

Позже стало известно, что количество травмированных в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса возросло до 13, среди них – двое детей.

В настоящее время причины аварии устанавливаются, а также начато уголовное производство.

Последствия ДТП в Луцком районе / фото ГСЧС

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