Масштабная автокатастрофа во Львовской области: грузовик перевернулся и заблокировал движение

В результате ДТП возле Буска на трассе Киев – Чоп образовались значительные пробки. Грузовик перевернулся, часть дороги была разблокирована.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области. На дороге столкнулись два транспортных средства, в результате чего грузовик Renault перевернулся на бок.

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Пробки на трассе Киев – Чоп из-за ДТП

Отмечается, что 7 декабря 2024 года, около 10:00, на трассе Киев – Чоп возле города Буск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой осложнение движения.

Видео с места происшествия показывают, что грузовик получил значительные повреждения: в частности, сильно поврежден бок и разбито лобовое стекло.

Последствия аварии во Львовской области: смотреть видео

Из-за ДТП движение транспорта на этом участке дороги стало значительно затруднено. Правоохранители сообщили, что одно транспортное средство уже убрали с проезжей части, что позволило частично восстановить движение. Второе транспортное средство, вероятно, будет эвакуировано вскоре.

Полиция обращается к водителям с просьбой быть осторожными и внимательно следовать указаниям дорожных служб, ведь до полного восстановления движения могут возникать временные пробки.

На месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий ДТП и восстановления нормального движения.

