Ужасное ДТП в Запорожье: в результате столкновения машин зажало подростков
Источник:ГСЧС Украины
Утром 23 апреля в Запорожье произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей зажало двух несовершеннолетних.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра в Александровском районе города. Пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних.
Смотрите также Пьяный подросток решил "покуражиться" на отцовском авто: произвел ДТП, погиб его друг
Что известно об утреннем ДТП в Запорожье
Уведомление о ДТП поступило в Службу спасения утром воскресенья. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели столкновение двух легковых автомобилей – Skoda Roomster и ВАЗ 2115.
В автомобиле ВАЗ зажало двух подростков около 15 лет. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших с изуродованного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи,
– отметили в ГСЧС.
Кроме того, в результате ДТП получил травмы 19-летний водитель автомобиля ВАЗ и еще одна женщина. Их каретой скорой доставили в больницу. Тем временем водитель автомобиля "Шкоды" от госпитализации отказался.
Причину ДТП устанавливают. Правоохранители начали расследование.
Читайте также От ПВО до танков Abrams и F-16: как Египет поможет Украине победить Россию
В Запорожье столкнулись два автомобиля / Фото ГСЧС
Дочь "регионала" Евтягина попала в аварию
Недавно утром 20 апреля в столице произошло масштабное ДТП. На бульваре Леси Украинки, в сторону метро Печерска от Дружбы народов, столкнулись сразу 5 автомобилей. Как выяснилось, в одной из машин находилась дочь бывшего "регионала" Владислава Евтягина.
К счастью, обошлось без жертв. Однако свидетели происшествия сообщили 24 Каналу, что у одного из водителей якобы была разбита голова.