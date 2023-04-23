Ужасное ДТП в Запорожье: в результате столкновения машин зажало подростков

Утром 23 апреля в Запорожье произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей зажало двух несовершеннолетних.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра в Александровском районе города. Пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних.

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Что известно об утреннем ДТП в Запорожье

Уведомление о ДТП поступило в Службу спасения утром воскресенья. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели столкновение двух легковых автомобилей – Skoda Roomster и ВАЗ 2115.

В автомобиле ВАЗ зажало двух подростков около 15 лет. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших с изуродованного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи,

– отметили в ГСЧС.

Кроме того, в результате ДТП получил травмы 19-летний водитель автомобиля ВАЗ и еще одна женщина. Их каретой скорой доставили в больницу. Тем временем водитель автомобиля "Шкоды" от госпитализации отказался.

Причину ДТП устанавливают. Правоохранители начали расследование.

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В Запорожье столкнулись два автомобиля / Фото ГСЧС

Дочь "регионала" Евтягина попала в аварию

Недавно утром 20 апреля в столице произошло масштабное ДТП. На бульваре Леси Украинки, в сторону метро Печерска от Дружбы народов, столкнулись сразу 5 автомобилей. Как выяснилось, в одной из машин находилась дочь бывшего "регионала" Владислава Евтягина.

К счастью, обошлось без жертв. Однако свидетели происшествия сообщили 24 Каналу, что у одного из водителей якобы была разбита голова.