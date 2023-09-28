В Запорожье маршрутка врезалась в электроопору: есть много пострадавших

В Запорожье произошло жуткое ДТП с маршруткой. В результате аварии пострадали 8 человек.

28 сентября в одном из районов города маршрутка столкнулась с электроопорой. Из-за этого транспортное средство перевернулось на бок.

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Что известно о ДТП в Запорожье

Как рассказали в ГСЧС, в результате ДТП травмировалось 7 пассажиров и водитель. Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой. Всех травмированных госпитализировали в больницы города.

Чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, смыли остатки горюче-смазочных материалов и совершили дежурство для предотвращения возгорания.

Сейчас по факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

В Запорожье маршрутка влетела в электроопору / фото ГСЧС

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