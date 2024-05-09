В ДТП на Житомирщине погиб еще один волонтер – 22-летний Борис Голод
Источник:Общественное
В ДТП на Житомирщине 8 мая погибли волонтеры из Львовщины – Виталий Дубас и Борис Голод.
Смертельное ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса произошло 8 мая на Житомирщине вблизи села Николаевка на трассе Киев – Чоп.
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Трагическая гибель волонтеров
Сначала появилась информация о гибели Виталия Дубаса, у которого осталось 6 малолетних детей. Впоследствии сообщили о втором погибшем волонтере – 22-летнем Борисе Голоде. Он был жителем Белзской общины, однако работал и волонтерил парень в Червонограде.
В Червоноградском городском совете также прокомментировали гибель Бориса Голода.
Не хватит слов, чтобы выразить поддержку и соболезнования родным и близким Бориса Голода. Светлая память Волонтеру, чья молодая жизнь так несправедливо оборвалась..
– говорится в сообщении.
Волонтер совместно с другими мастерами ремонтировал машины для военных и ездил с гуманитарными грузами на передовую.
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