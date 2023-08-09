Дубинскому уже завтра изберут меру пресечения, – СМИ

9 августа 2023, 18:55
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Народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому объявили о подозрении из-за возможной подделки служебных сведений. Ему должны избрать меру пресечения.

В среду, 9 августа, СМИ написали, что народному избраннику Александру Дубинскому объявили о подозрении. Впоследствии они отметили, что судебное заседание по избранию меры пресечения парламентарию состоится 10 августа.

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Заседание по мере пресечения Дубинскому

Следует отметить, что избрание меры пресечения после объявления подозрения является обычной процедурой. Оно проходит в кратчайшие сроки после того, как это подозрение гражданину вручили правоохранители. Только в крайних случаях заседания переносят.

Ему действительно сообщили о подозрении. И завтра (10 августа – 24 Канал) в Печерском райсуде в 10:00 ему будут выбирать меру пресечения,
– написали журналисты со ссылкой на собственные источники.

Обратите внимание! На вечер 9 августа не было официальных сообщений от Офиса генпрокурора или Государственного бюро расследований о вручении подозрения Дубинскому. Об этом пишут СМИ. Также сам нардеп в своих соцсетях не раз комментировал допросы, на которые приходилось ходить в последние дни.

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В чем обвиняют нардепа

  • Очевидно, было объявлено подозрение Александру Дубинскому по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. В нем говорится о подделке официальных сведений.
  • Самая строгая санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать государственные должности или заниматься определенной деятельностью.
  • Кроме того, расследователи уверяют, что Дубинский под предлогом вывоза на лечение отца за границу на самом деле выехал отдыхать к девушке в Барселону в Испании.
  • Сам нардеп свою вину отрицает и все обвинения отвергает. Он считает эту ситуацию "цирком", организованным против него заинтересованными лицами. В частности, обвинил Дубинский Офис Президента.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак