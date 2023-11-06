Дубинскому избрали меру пресечения: какое решение принял суд
Источник:Суспильне
Нардеп Александр Дубинский был избран мерой пресечения. Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу.
В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому. Однако известно, что он вместе с адвокатами будет подавать апелляцию.
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Кто меру пресечения выбрали Дубинскому
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу – нардепу назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
Дубинский сдаст стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу. Также он обязан воздерживаться от общения с людьми, причастными к следствию.
Прокурор просил у суда для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может выехать за границу, поскольку не подлежит мобилизации из-за своего поста. Кроме того, Дубинский может влиять на свидетелей.
В чем подозревают нардепа
- Александр Дубинский подозревается в том, что он организовал выезд за границу для уклониста, а именно для своего брата. Согласно данным следствия, нардеп сговорился с главой ОО "Медиаоборона" Оберемчуком и в июле помог уехать своему родному брату, у которого есть фамилия Базюк.
- Сообщается, что Базюк хотел трудоустроиться за границей. Также в схеме был и личный интерес для Дубинского – он хотел перегнать автомобиль из Кишинева (Молдова) в Вену (Австрия). В итоге брата нардепа зарегистрировали в системе "Путь" как водителя-волонтера, перевозящего гуманитарную помощь, хотя это не так. Он уехал 22 июля.
- 1 ноября у нардепа и его подельников провели обыски. 3 ноября в Офисе Генерального прокурора сообщили, что Дубинскому вручили подозрение по этому делу. Открыто уголовное производство по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, совершенной народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами. Теперь нардепу грозит лишение свободы сроком до 7 лет.