В МИД Украины резко ответили Анджею Дуде, который увидел угрозу в украинских военных

Анджей Дуда связал будущий рост преступности в Европе с возвращением с фронта украинских защитников. В МИД Украины прокомментировали заявление польского лидера.

Президент Польши выразил опасения, что после завершения боевых действий в Украине будет наблюдаться всплеск организованной преступности, которая может распространиться на соседние страны. Анджей Дуда спрогнозировал рост случаев бандитизма и насилия с применением оружия среди ветеранов, которые вернутся с фронта. Также политик cказал, что значительное количество украинских военных будет иметь психические проблемы, передает 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Украинские воины – не угроза, а гарант безопасности Европы

МИД Украины тем временем выразил категорическое несогласие с высказываниями Дуды, в которых украинские воины упоминаются как потенциальная угроза европейской безопасности.

Представитель министерства Георгий Тихий напомнил, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось.

Также чиновник подчеркнул, что с первых лет российской агрессии, Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции военных.

Украинские воины являются не угрозой, а фактором безопасности для всей Европы. Они являются залогом свободного и стабильного будущего Европы,

– подчеркнул Тихий.

Напомним, что Анджей Дуда также высказался о вероятности развертывания польских миротворцев в Украине.