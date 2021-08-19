Духовное рейдерство: как россияне воровали украинскую музыку и композиторов

Россияне веками откровенно воровали украинскую историю, культуру, в том числе и музыку. Немало российских романсов, песен и композиторов на самом деле украдено у украинцев.

Оперетта "Свадьба в Малиновке" – украдена. Российская народная песня "Вот кто-то с горочки спустился" – украдена. Даже сталинский рупор "Вставай страна огромная" тоже украдена у наших солдат.

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Доктор филологических наук Ярослав Герасим называет этот процесс духовным рейдерством. Потому что, фактически, они захватили таким абсолютно нецивилизованным способом и выдают это за свое.

Начнем с классики. XVIII век – в Европе гремят имена Моцарта, Гайдна, а у нас, украинцев, кажется, полная тишина и ни одного композитора. По крайней мере в этом нас убеждали московиты. На самом деле нет, у нас были классики мирового уровня – Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Артем Ведель. Но их, за исключением разве Веделя, просто взяли и присвоили наши соседи. Они и сейчас возле этих фамилий пишут "российский композитор".

В XVII – XVIII веках царский двор стягивал к себе лучшие умы и музыкальные таланты, среди них было немало украинцев. Скажем, в придворную капеллу набирали хористов и композиторов с Глуховской певческой школы.

Фактически от Переяславской Рады, со средины XVII века, эти силы и по образованию, и в науке, и в духовной сфере – абсолютно все направления человеческой деятельности, которые касаются сферы духа, здесь потерпели духовного рейдерства,

– объяснил Герасим.

История Максима Березовского

Так вот, о Максиме Березовском, которого россияне упорно называют своим. Ученые разбивают эту ложь и убеждают: он наш, ведь походит из Глухова, с казацкой семьи. Как рассказала профессор искусствоведения Любовь Кияновская, его родители вообще происходили с западной Украины, с западных областей из-под Самбора.

Однако впоследствии из-за различных общественно-политических процессов, они массово выезжали на восток, в Глухов, там была гетманская столица. И так там оказался отец Березовского. То есть его происхождение не вызывает сомнения: генетически он был украинцем. Второй аргумент: его детство проходило в Украине, а учился он в Глуховской певческой школе. Его родным языком был украинский и среда, в которой он рос в свои первые годы, была также украинской.

То, что его в 9 лет забрали в Россию, то это был процесс, который сегодня называется "утечка мозгов". Митрополия из провинций забирала талантливых людей к себе, концентрировала и творила свою научную, образовательную и культурную общность.



Максим Березовский – украинский композитор / Фото из архива "День"

Благодаря хорошему голосу Березовский стал в Петербурге солистом придворной капеллы. В Петербурге он нашел себе окружение таких же выходцев из Украины и это тоже аргумент в пользу его происхождения.

Когда он приехал в Петербург, его учителем был Марк Полторацкий, тоже украинец. И 90%, если не все 100%, придворной певческой капеллы в XVIII веке и еще в XIX веке происходили из Украины. У украинцев очень богатые роскошные голоса, кроме того, они были более интеллигентными.

Максима Березовского царское правительство послало учиться в Италию и там его ждал невероятный взлет. Он почти одновременно с Моцартом учился в Болонской академии. Написал и поставил на итальянской сцене свою единственную оперу "Демофонт", которая стала первой в истории оперой украинского композитора.

Действительно называли "украинским Моцартом". Березовский учился у того же Падре Мартини, у которого потом учился Моцарт, при том Березовский был его любимым учеником,

– подчеркнула Кияновская.

Падре Мартини очень хотел, чтобы он остался в Болонье как его ассистент. Однако поскольку он имел стипендию от Российской империи, его забрали назад. Березовский был вынужден вернуться в Петербург, но там его ждал "холодный душ". Украинцу создали невыносимые условия: работы не давали, из-за чего он жил в нищете.

Он думал, что Потемкин создаст ему условия, что в Екатеринославе он сможет основать музыкальную академию. Очевидно, это были те потемкинские деревни. Предпочтение отдавалось итальянцам и немцам, он был на втором плане.

В этих злодеяниях при загадочных обстоятельствах Березовский умер всего в 31 год. И даже его смерть окутали ложью. Официальная версия – самоубийство, которое сейчас вызывает большие сомнения. Его смерть до сих пор остается невероятно загадочной. Многие российские исследователи говорят, что не было никакого самоубийства, он якобы умер просто от тифа.

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Мария Кузьма, американская исследовательница его творчества, говорит о том, что самоубийство было совершено таким образом, что он перерезал себе бритвой горло. Кроме того, не в пользу самоубийства говорит тот факт, что его друг Яков Тимченко имел право его похоронить по христианскому обычаю. Самоубийц так не хоронили.

Еще страшнее судьбу подготовили для его произведений: рукописи были уничтожены. А самого Березовского московиты окрестили основателем классического типа российского хорового концерта. Он писал в основном духовную музыку. В то же время у него есть опера, симфония. Но кому-то хотелось унизить его достижения, так запустили фейк, что якобы его сфера – только духовная музыка.

Россияне присвоили творчество Бортнянского и Березовского

По такой же схеме россияне присвоили еще одного украинского композитора той же эпохи – Дмитрия Бортнянского. Как отметила Кияновская, важнейшим знаком украинскости является музыка Березовского. Она основывается на интонациях украинской песенности.

Музыка Березовского и особенно Бортнянского в российской культуре не имела последователей, она там была отдельным явлением, которое поколения поздних российских национальных композиторов отбросили прочь,

– добавила она.

Музыка церковная Бортнянского и Березовского не исполняется на службах в России. Но вместо этого она очень широко исполняется в Украине. Отстоять своих сейчас действительно важно и это не какая-то прихоть, а часть войны за нацию.

Почему это так важно? Как пояснила Кияновская, если национальная культура имеет глубокие основания различных стилей, а прежде всего, раннего времени: барокко и классицизма, тогда это полноценная и действительно очень мощная европейская культура. Если же она начинается только так, как позволило имперское мышление со средины XIX века, тогда действительно это культура второго ряда. Поэтому это принципиальное дело – отстоять принадлежность таких гигантов, как Березовский, Бортнянский и остальные, к украинскому духовному пространству.

Фильм "Свадьба в Малиновке"

В советское время на голубом экране крутили фильм "Свадьба в Малиновке". Он о том, как на юге Украины доблестные красные выгоняют подлых приспешников белогвардейцев. Отовсюду гремело, что фильм снят по одноименной оперетте россиянина Бориса Александрова, которую он якобы написал в 1930-х годах. На самом деле ее композитор – украинец Алексей Рябов.

Эта история фантастическая. И она действительно показывает, что потребность воровать чужую музыку какая-то непреодолимая у некоторых представителей российской культуры,

– рассказала профессор.

Украинский композитор Алексей Рябов имел несчастье стать неблагонадежным для "Большой родины", потому что работал с опальным режиссером Лесем Курбасом. Он начинал свою карьеру в Харькове и как театральный композитор окончательно сформировался в театре Леся Курбаса. Он был музыкантом, дирижером и композитором его театра. Другое дело, которое из Рябова сделало не совсем надежное лицо в советском социуме, он был зятем Кропивницкого.

Арест Леся Курбаса

Леся Курбаса как врага советского народа арестовали в 1933 году, а через несколько лет расстреляли вместе с сотнями других украинских интеллигентов. Рябова пока не трогали. Рябов к тому времени успел написать несколько оперетт на сюжеты Гоголя "Сорочинская ярмарка", "Майская ночь". И за это, то есть за выдающегося "российского" классика Николая Гоголя, Алексея Рябова не посмели тронуть.

Была необходимость, особенно в 1934 году, когда начались страшные репрессии, чтобы написать настоящую революционную оперетту и он взял такого либреттиста, который происходил из Гуляйполя, то есть всю ситуацию с Нестором Махно он видел собственными глазами. Леонид Юхвид написал либретто, Рябов написал музыку вполне в украинском духе.



Окружение Леся Курбаса убили / Фото из архива Библиотеки Уманского НУС

Эту оперетту "Свадьба в Малиновке" впервые поставили в Харьковском театре музыкальной комедии. После премьеры спектакль имел такой бешеный успех, что ее слава докатилась до Белокаменной. Что случилось дальше, ученые реконструировали по документам.

Вызвали в Москву и Юхвида, и Рябова и сказали, что они должны передать свое произведение товарищам из Москвы, которые переделают их, чтобы они не были такими украинскими. И что музыку напишет молодой талантливый композитор Александров.

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Он был сыном любимого композитора Сталина, автора известной песни "Священная война", которую мало кто знает, что Александров-старший так же переписал с украинской повстанческой песни. То есть привычка воровать чужую музыку была для них вполне естественной.

Александров-младший, как и приказала партия, взял музыку украинца Рябова. Но зачем напрягаться и переписывать, если можно просто подписать собственной фамилией. Текст перевели на русский и немножко как бы "подчистили от тех слишком украинских акцентов".

Но поскольку Александров-младший не особенно отличался музыкально-театральным талантом, он просто "передер" эту музыку. Все центральные сцены, хоры, песни фактически были написаны Рябовым. Алексей Рябов тяжело пережил эту кражу. Впоследствии по оперетте сняли фильм

"Свадьба в Малиновке" что навсегда поставили клеймо "российское наследство".

Факты говорят сами за себя, что с нашей музыкальной культуры тащили все, что удавалось,

– добавила Кияновская.

Отдельный пласт, где обильно поживились московиты – это украинские романсы и народные песни. Иногда передирали мелодию, а текст писали свой, а порой копировали и музыку, и слова, только переводили на общедоступный. Таким образом получали "российские" народные песни, или с конкретным автором, фейковым, конечно же.

Дело в том, что аутентичная российская музыка, аутентичный российский фольклор, он не европейского образца и формировался совсем иначе. И их народные аутентичные песни, те, которые действительно архетипические для них, есть среди востока и запада. Они имеют другую мелодичную структуру, другие фразировки. Романсовый характер им отнюдь не присущ.

Украденный марш Сталина

Мы уже упоминали любимый марш Сталина "Священная война". Этот неофициальный гимн советов долгие годы рычал каждое утро из всесоюзных обманщиков. Основная и текстовая часть, и если мы говорим о мелодии, то мелодия на 90% – это мелодия украинской песни, которая возникла еще в период Первой мировой войны, в стрелково-УНРовской среде.



Иосиф Сталин / Фото из архива Википедии

Ее зафиксовалы впервые в воспоминаниях Юрия Степового – это участник национально-освободительного движения того времени, который в Мюнхене в 1947 году опубликовал эти воспоминания под названием "В херсонских степях" и там подается описание и текст "Восстань, восстань народ мой". То есть к созданию песни советский композитор Александров и поэт Лебедев-Кумач имели наименьшее отношение.

Под влиянием этой украинской стрелково-УНРовской песни такой немецкого происхождения учитель из Черниговщины Александр Боде написал песню "Вставай страна огромная с немецкой силой темной, с тевтонскою ордой", понятно, фашистской тогда еще не было. Он послал эту песню Алексанрову, услышать какие-то рекомендации, или она хорошая, как объяснил Герасим.

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Однако так случилось, что до 1941 года автор не дожил. Он умер в 1939 году, а в 1941 году вышла якобы за 2 дня этакие талантливые советские деятели искусства. Конечно, слова сделали под коммунистическую борьбу с проклятыми фашистами и пустили в народ. Этнопсихологи приравнивают украинский текст и российский, говорят, есть большая разница в ментальности.

В украинском тексте обращение к народу, то есть к действенной силе: "восстань, восстань, народ мой". В русском: "вставай страна громная" – к территории. Это постоянное обращение к территории – пренебрежение, антигуманизм – характерный московской ментальности и здесь он присутствует. Вспомним "широкая страна моя огромная" и так далее. Все сводится к территории и к ее расширению.

Почему важна первая напечатанная фиксация

При поиске истины важно время первой фиксации песни в напечатанных сборниках. И вот яркий пример. У украинцев есть такая народная и давняя песня "Ой що ж то за шум учинився, що комарик та й на мусі оженився" ("Ой что же это за шум поднялся, что комарик и на мухе женился"). Первая ее фиксация – это сборник Леонида Ягольницкого 1719 года и это была рефлекция, очень много в то время в западноевропейском фольклорном процессе образовывалось таких текстов, где человеческие отношения передавались через отношения птиц, животных.

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Схема сюжета пришла к нам из Западной Европы, но образовался очень уникальный вариант украинский и соответственно мелодия вполне уже украинская. И не то, чтобы этот "комарик" у нас плохо лежал, но коммунисты таки украли музыку и на свет Божий появилась "Как родная меня мать провожала". Но годы фиксации не позволят соврать.

В 1918 году Демьян Бедный берет эту популярную мелодию для агитационного оружия для борьбы за власть "Советов и большевицкую Россию", пишет текст "Как родная меня мать провожала" и накладывает этот текст на нашу мелодию. И этот текст тоже свою роль сыграл. Он был популярным, хотя там такие раздражающие есть призывы в большевистской стилистике.

Какие еще украинские песни присвоили россияне

Мелодия песни "Вот кто-то с горочки спустился" вполне такая же, как в украинском романсе "В саду осіннім айстри білі" ("В саду осенним астры белые"), только текст другой: у нас – о несчастной девичьей любви, в России – о колхозной любви. Песню якобы впервые записал композитор Валентин Левашов в 1952 году в Алтайском крае. У нас же романс "В саду осіннім айстри білі" опубликовали на 9 лет позже, но есть нюанс.

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Она впервые появилась в 1961 году. Леопольд Ященко опубликовал украинские романсы и там он опубликовал эту песню. И если посмотреть в примечания, то он подает, что он впервые услышал от студенток киевского университета и пишет фамилии этих студенток. Одна из них до сих пор жива и я связался с ней.

Я не смог узнать "откуда" девушки пели. Но это были 1950-е годы. 1954 вероятно, ну соответственно, если песня уже передавалась таким образом чисто фольклорным, то время ее возникновения надо отодвигать минимум на лет 30 – 40 вперед,

– объяснил Герасим.

Вот еще одна кража. Российская песня "Любо, братцы, любо" впервые прозвучала в 1942 году в фильме "Александр Пархоменко". Тогда сказали, что это "Казацкая Песня". На самом деле это украинская казацкая "Любо, братці, любо", вероятно, с XVIII века. Маркером подлинности здесь является персонаж атаман – он не характерен для московитской ментальности.