Думаете, ей живется легко? – Дональд Трамп рассказал об отношениях с Меланией

Действующий Президент США Дональд Трамп поделился деталями непростых семейных отношений с первой леди страны Меланией.

О том, что у президентской четы есть какие-то ссоры, поговаривали еще после инаугурации Дональда Трампа, передает Viva. Однако, по словам инсайдеров, все междоусобицы могут привести к разводу.

Мелания Трамп старается не подавать вида и на всех мероприятиях, где появляется пресса, ведет себя сдержанно и немногословно. При этом первая леди привлекает внимание американцев безупречным стилем и изящными "луками".

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Впервые о проблемах в семье Дональд Трамп решил рассказать во время выступления Пенсильвании. Глава Белого дома отметил, что его жене в последнее время очень тяжело терпеть выходки мужа.

Думаете, ей живется легко? Совсем нет. Но она прекрасная первая леди,

– заявил Дональд Трамп.

Кроме того, Президент США публично похвалил Меланию Трамп за большой клад в борьбу с опиумной эпидемией в США.