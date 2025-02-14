Думаю, Путин готовит войну против НАТО в следующем году, – Зеленский

Россия может готовиться к войне с НАТО в следующем году. Доказательством этого является создание 15 новых дивизий, которые полностью или частично будут базироваться в Беларуси.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Важно Если Путин атакует НАТО, реакция будет сокрушительной, – Рютте

Россия может готовиться к войне с НАТО

Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что Россия создает 15 новых дивизий, которые полностью или частично могут базироваться в Беларуси. Говорится об около 100 – 150 тысяч военных.

По словам президента Украины, это будет дополнительной угрозой для нашей страны, однако он считает, что вряд ли Владимир Путин решится с этими силами пойти в новое наступление в Украине.

Они могут пойти как в Украину, как это было в 2022 году, или же они пойдут в Польшу или страны Балтии. Я думаю, такая у него идея. Из всего, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну со странами НАТО в следующем году,

– заявил Зеленский.

В то же время президент Украины отметил, что не имеет 100-процентной уверенности относительно такого сценария. Однако Зеленский выразил надежду, что это удастся предотвратить.

Ранее Датская разведка сообщила, что Россия может быть готова к большой войне с Европой уже через 5 лет. Это может произойти при условии, если война в Украине прекратится, а НАТО не усилит свое вооружение.

Вместе с тем, генсек НАТО Марк Рютте предупредил Россию, что реакция Альянса в случае агрессии против стран-участниц будет сокрушительной. Он также отметил, что страны Альянса должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. Иначе, по его словам, "Россия может что-то попробовать, так же как в Украине".