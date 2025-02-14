Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Важливо Якщо Путін атакує НАТО, реакція буде нищівною, – Рютте

Росія може готуватися до війни з НАТО

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив, що Росія створює 15 нових дивізій, які повністю або частково можуть базуватися в Білорусі. Мовиться про близько 100 – 150 тисяч військових.

За словами президента України, це буде додатковою загрозою для нашої країни, однак він вважає, що навряд чи Владімір Путін наважиться з цими силами піти у новий наступ в Україні.

Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року,

– заявив Зеленський.

Водночас президент України зауважив, що не має 100-відсоткової впевненості щодо такого сценарію. Однак Зеленський висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.

Раніше Данська розвідка повідомила, що Росія може бути готовою до великої війни з Європою вже через 5 років. Це може статися за умови, якщо війна в Україні припиниться, а НАТО не посилить своє озброєння.

Разом з тим, генсек НАТО Марк Рютте попередив Росію, що реакція Альянсу у випадку агресії проти країн-учасниць буде нищівною. Він також наголосив, що країни Альянсу повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. Інакше, за його словами, "Росія може щось спробувати, так само як в Україні".