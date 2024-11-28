Команда Трампа рассматривает 2 плана завершения войны в Украине: почему же молчит сам Трамп

Издание CNN пишет, что в команде Дональда Трампа обсуждают 2 варианта завершения войны: замораживание конфликта и переговоры между Киевом и Москвой; сохранение России оккупированных территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Кто-то, возможно, хочет подтолкнуть Трампа к выбору между этими сценариями.

Однако не факт, что так оно и будет. Новоизбранный президент США вообще молчит по этому поводу. Он – человек, который сам у себя на уме. Это 24 Каналу сказал политолог и аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов, подчеркнув, что Трамп имеет свое видение окончания войны в Украине.

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Почему Трамп молчит по Украине

По мнению политолога, сейчас происходит период торгов. Какого-то конечного сценария о завершении войны в Украине точно нет. К Трампу приносят разные варианты, обосновывают и объясняют их, пытаются продать как раз в подтверждение теории о молчании республиканца.

Избранный президент США вообще ничего не говорит об Украине и не реагирует на события, которые происходят. Его окружение что-то заявляет и обсуждает. Впрочем, это не имеет значения. Поскольку Трамп – человек, который сам себе на уме. Он имеет свое видение, как война в Украине должна завершиться. Как к этому прийти – уже другой вопрос.

То, что такие сценарии обсуждаются, безусловно. Но это доминантные сценарии, или нет третьего, четвертого, пятого – также неизвестно <..> Я думаю, что на столе есть много предложений,

– предположил Максим Несвитайлов.

Стоит только вспомнить, как все обсуждали кандидатуру Ричарда Гренелла на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России. Была чуть ли не стопроцентная уверенность, что будет именно он. Но оказалось иначе, должность занял Кит Келлог. Поэтому с планами об окончании войны может быть так же. Обсуждали одно, а в конечном результате получится совсем другое.

К слову, на назначение Кита Кэллога в украинском МИДе отреагировали положительно. В ведомстве отмечают, что этот человек хорошо известен Украине. В частности, Келлог был среди гостей на выступлении президента Владимира Зеленского в Институте Рейгана в США.