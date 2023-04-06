Оборона не сработает: движение "Атеш" пробралось на строительство фортификаций в Крыму

6 апреля 2023, 13:59
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Движение "Атеш"

Захватчики в Крыму испуганы. Они боятся прихода ВСУ, поэтому активно строят там фортификационные сооружения.

Впрочем, захватчики и не догадываются, что за всеми их действиями наблюдают украинские партизаны. Более того, агенты движения "Атеш" присутствуют на строительстве обороны по всему полуострову.

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Партизаны присутствуют на строительстве обороны по всему Крыму

В партизанском движении "Атеш" заявили, что их агенты присутствуют на строительстве фортификационных построек по всему Крыму. В частности, оккупанты в Армянске, по их данным, спешат подготовить оборонительные сооружения к приходу ВСУ.

Однако они не знали, что за всем этим изнутри наблюдается подполье. Украинские силы знают о них и их планах все, поэтому оборона не сработает.

"Атеш" – среди вас!,
– напомнили оккупантам партизаны.

Украинские партизаны следят за оккупантами в Крыму / Фото движения "Атеш"

"Атеш"

— партизанское движение, действующее на территории временно оккупированных территорий Украины, а также России. Его создали украинцы и крымские татары в сентябре 2022 как ответ на российское вторжение. (Информация из открытых источников)

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Движение "Атеш" внимательно наблюдает за российскими захватчиками

  • 5 апреля партизаны движения показали фото русской линии обороны в Крыму. А именно места строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки, расположенного в Красноперекопском районе.
  • "Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят провалившиеся захватчики для своей обороны. Мы гарантируем, что эти окопы будут братской могилой для оккупантов", –  подчеркнули партизаны. В тот же день, однако немного раньше, в "Атеше" заявили, что им удалось проникнуть на завод по производству боеприпасов в России.
  • Речь идет о липецком заводе "Свободный Сокол", координаты которого - 52.626556, 39.653833. Военное партизанское движение обнародовало не только геолокацию, но и даже видео того, как производят боеприпасы.

Автор: Лілія Траспетрихіна