Оборона не сработает: движение "Атеш" пробралось на строительство фортификаций в Крыму
Источник:Движение "Атеш"
Захватчики в Крыму испуганы. Они боятся прихода ВСУ, поэтому активно строят там фортификационные сооружения.
Впрочем, захватчики и не догадываются, что за всеми их действиями наблюдают украинские партизаны. Более того, агенты движения "Атеш" присутствуют на строительстве обороны по всему полуострову.
Читайте также Каждый раз может стать для вас последним, – партизаны о подрыве авто гауляйтера Акимовки Зубарева.
Партизаны присутствуют на строительстве обороны по всему Крыму
В партизанском движении "Атеш" заявили, что их агенты присутствуют на строительстве фортификационных построек по всему Крыму. В частности, оккупанты в Армянске, по их данным, спешат подготовить оборонительные сооружения к приходу ВСУ.
Однако они не знали, что за всем этим изнутри наблюдается подполье. Украинские силы знают о них и их планах все, поэтому оборона не сработает.
"Атеш" – среди вас!,
– напомнили оккупантам партизаны.
"Атеш"— партизанское движение, действующее на территории временно оккупированных территорий Украины, а также России. Его создали украинцы и крымские татары в сентябре 2022 как ответ на российское вторжение. (Информация из открытых источников)
Обратите внимание Понимают ошибку Путина: элиты в России выходят на контакт с разведкой ради гарантий безопасности
Движение "Атеш" внимательно наблюдает за российскими захватчиками
- 5 апреля партизаны движения показали фото русской линии обороны в Крыму. А именно места строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки, расположенного в Красноперекопском районе.
- "Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят провалившиеся захватчики для своей обороны. Мы гарантируем, что эти окопы будут братской могилой для оккупантов", – подчеркнули партизаны. В тот же день, однако немного раньше, в "Атеше" заявили, что им удалось проникнуть на завод по производству боеприпасов в России.
- Речь идет о липецком заводе "Свободный Сокол", координаты которого - 52.626556, 39.653833. Военное партизанское движение обнародовало не только геолокацию, но и даже видео того, как производят боеприпасы.