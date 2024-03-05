Взрывы возле Крымского моста: движение поездов останавливали
В ночь на 5 марта в Керчи прогремела серия мощных взрывов. Громко было вблизи Крымского моста, движение по которому было закрыто.
После взрывов в Керчи стало известно, что свое движение остановили 9 поездов. Об этом написали пропагандистские СМИ.
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Что известно об остановке движения на Крымском мосту
Свое движение остановили четыре поезда из Крыма, и пять поездов, направлявшихся на полуостров. Также Крымский мост был перекрыт для движения автотранспорта.
Движение мостом перекрыли с 23:35 4 марта и открыт в 7:50 5 марта. Сейчас только для движения автомобилей.
Известно, что в ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Целями якобы был Крымский мост и корабль "Сергей Котов"
На утро 5 марта российские пропагандисты сообщили, что был уничтожен российский корабль "Сергей Котов".
"Сергей Котов" пошел на дно: что известно об уничтожении корабля
- Это не первая попытка потопить российский корабль "Сергей Котов". В сентябре 2023 года Украина уже наносила поражение этому кораблю. Тогда в украинской разведке рассказали, что там был поврежден винт, а также – пробоина в левом борту.
- На утро 5 марта в сети уже активно распространялось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент поражения вражеского корабля.
- Позже в ГУР подтвердили информацию об уничтожении корабля "Сергей Котов". Там отметили, что к операции причастно специальное подразделение Group 13. Именно оно нанесло удар по кораблю "Сергей Котов" морскими дронами Magura V5.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что в результате атаки на российский корабль, есть погибшие и раненые оккупанты. Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться.