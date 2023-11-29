Ненастоящий Путин: кто в России причастен к созданию его двойников

Разговоры о двойниках Владимира Путина не прекращаются, а поведение российского диктатора их все больше провоцирует. Даже международные лидеры могли встречаться не с президентом России, а с его двойником.

Такое мнение 24 Каналу выразил писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов. По его словам, организовать такое перевоплощение для заграничного визита действительно очень просто.

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Кто видел двойников Путина

Российский диктатор еще до полномасштабной войны в Украине имел много встреч с президентами других стран. По мнению оппозиционера, они могли даже не заметить, что общаются с ненастоящим Путиным.

"Каждая международная встреча – это большой стол, короткое приветствие и минимум прямого общения. Политики уже привыкли, что их внешность часто меняется из-за различных процедур. Поэтому во время таких событий легко не заметить, что это ненастоящий Путин", – отметил российский оппозиционер.

Более того, международные лидеры никогда не имели прямого общения с так называемым президентом. Такая возможность была у людей, которые находятся с Путиным каждый день, но все они подвластны Кремлю.

Когда-то Путин доверял мужчине, отвечавшему за его безопасность, даже всюду с ним летал. Но в 2012 году, когда произошли изменения во внешности диктатора, его обвинили во взяточничестве и посадили в тюрьму. Там он умер.

Путин и его система не сажают людей за взятки. Для них это обычное явление, поэтому в такое объяснение я не верю. В тюрьме этот человек скончался. Если дальше развивать версию, то можно предположить, что нашелся один адъютант, не захотевший играть в игру, которую предложил Николай Патрушев,

– рассказал Ростислав Мурзагулов.

Он добавил, что все эти предположения действительно могут звучать как бессмыслица, но на самом деле все, что делают россияне именно таковым и есть.

Мурзагулов рассказал о двойниках Путина: смотрите видео

Кто причастен к этой "игре"

Для того чтобы организовать историю с двойниками нужны люди, которые находятся близко с Путиным, входят в круг общения. По мнению, российского оппозиционера, это может быть секретарь Совбеза России Николай Патрушев, президент "Роснефти" Игорь Сечин и еще несколько человек. Также, вероятно, есть те, кто регулярно видит Путина, но не причастные к этой истории.

"Разговоры о том, что Путин внешне изменился продолжались уже давно Но тогда появилась версия о неудачной пластике, из-за которой изменилось его лицо. Но до 2012 года я не видел ни одного смысла Путину что-то себе колоть, потому что он хорошо выглядел", – подытожил Мурзагулов.

Что известно о двойниках Путина