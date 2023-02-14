Заметно даже без разведданных, – в ГУР рассказали о болезни и двойниках Путина

Общеизвестно, что Владимир Путин боится выходить в люди и любым способом избегает такой возможности, выпуская вместо себя на встречи своих двойников.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подтвердил, что есть такая информация. Также отметил, что украинской разведке известно о плохом состоянии здоровья российского диктатора.

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Путина прячут не только из соображений безопасности

Однако он отметил, что это не должно нас успокаивать, ведь и с плохим состоянием здоровья Путин может нанести много вреда.

Его действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви на праздники, постановочные массовки вокруг него,

– напомнил представитель ГУР.

Почему вместо Путина выпускают его двойников: смотрите видео

По его словам, Путина прячут не только из соображений безопасности, но очевидно и по медицинским соображениям.

"Путин – нездоровый человек ни психологически, ни физически. Как и весь российский режим и российское общество. Но именно на этом образе и на этом личности сейчас держится современная Россия. Поэтому так его оберегают, прячут и делают его недоступным прежде всего для россиян. Украинцам он точно не нужен", – подчеркнул Андрей Юсов.

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