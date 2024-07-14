Во время работы экстерных служб: Россия нанесла двойной удар по вокзалу на Харьковщине

Российские войска 13 июля цинично атаковали железнодорожный вокзал в поселке Буды, который расположен неподалеку от Харькова. Первый удар россияне нанесли в 15:40, а затем через полчаса, примерно в 16:10, враг целенаправленно совершил повторный обстрел, когда на место происшествия приехали все службы.

Подробнее о последствиях российского террора 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Отметим, что во время второго удара на местах уже работали экстренные службы – спасатели, медики, правоохранители, следователи, прокуроры.

Важно Россияне дважды обстреляли Буды на Харьковщине: есть жертвы, количество пострадавших возросло

Двойной обстрел вокзала в Будах

В результате российского обстрела погибли два человека – начальник Харьковского районного управления ГСЧС Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощий.

Алексею Кощею было всего 35 лет. У него остался 9-летний сын и жена. Сейчас врачи борются за жизнь его напарника Сергея.

Кроме жертв среди ГСЧС и полиции, более двух десятков раненых, в том числе пятеро – работники железной дороги: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и сборщик поездов, ведь удар пришелся по частному сектору и железнодорожному объекту.

Мы не можем показывать железную дорогу, чтобы враг не увидел, что натворил и не нанес повторных ударов,

– отметила Черненко.

По состоянию на 19:00 субботы, 13 июля, два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, другие – в легком. Самые маленькие раненые – девочка 14 лет и 9-летний мальчик. Среди раненых также есть еще один работник полиции и трое спасателей.

Как всегда, полиция и ГСЧС выезжают на места трагедии с целью оказания помощи гражданским и лицам, которые пострадали. Этот раз не стал исключением. Однако через некоторое время после удара оккупанты повторно атаковали поселок, в результате чего, к сожалению, наши работники погибли,

– сказал руководитель полиции Мерефы Александр Горбачев.

На местах продолжают работать не только экстренные службы, но и коммунальные, которые помогают с первоочередным восстановлением.