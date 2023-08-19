Любили прятать там ПВО и вертолеты: детали свежего "хлопка" возле Бердянска

Очередной хлопок посетил оккупированный Бердянск 17 августа. Вблизи Новопетровки вспыхнул пожар. Местные говорят, что в этот раз звук был гораздо громче, чем обычные учения россиян на полигоне.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов поделился с 24 Каналом деталями свежего "хлопка". Он предположил, что "громыхать" могло в месте, где оккупанты любят располагать вертолеты и противовоздушную оборону.

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Новопетровка Бердянского района и местный полигон – боль для жителей. Довольно часто "что-то" там взрывается. Отличить "хлопок" от российских учений сложно, ведь все зависит от ветра. Особенно "хлопанье" местные слышат на горе и в микрорайонах 8 марта. Однако, к сожалению, это не всегда "хлопок".

"Хлопок" попал в важную артерию россиян

В Новопетровке есть курортная инфраструктура, в которой оккупанты некоторые гостиницы и базы отдыха превратили в казармы.

Отметим, что расстояние от Бердянска до Новопетровки более 14 километров.

С полигона актуальную и правдивую информацию трудно достать. Место удалено от человеческих глаз и хорошо охраняется российскими военными.

Дудукалов рассказал подробнее о недавнем "хлопке" вблизи Бердянска: смотрите видео

Вместо этого с "хлопком", который случился вблизи Новопетровки вчера, 17 августа, все наоборот. Местные жители сообщают, что видели мощный дым вдоль моря к западу от Бердянска в сторону Приморска.

Учитывая этот дым, каким он был и как долго его видели местные, можно надеяться, что там был результативный прилет,

– сказал Виктор Дудукалов.

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