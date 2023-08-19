Любили прятать там ПВО и вертолеты: детали свежего "хлопка" возле Бердянска
Очередной хлопок посетил оккупированный Бердянск 17 августа. Вблизи Новопетровки вспыхнул пожар. Местные говорят, что в этот раз звук был гораздо громче, чем обычные учения россиян на полигоне.
Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов поделился с 24 Каналом деталями свежего "хлопка". Он предположил, что "громыхать" могло в месте, где оккупанты любят располагать вертолеты и противовоздушную оборону.
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Новопетровка Бердянского района и местный полигон – боль для жителей. Довольно часто "что-то" там взрывается. Отличить "хлопок" от российских учений сложно, ведь все зависит от ветра. Особенно "хлопанье" местные слышат на горе и в микрорайонах 8 марта. Однако, к сожалению, это не всегда "хлопок".
"Хлопок" попал в важную артерию россиян
В Новопетровке есть курортная инфраструктура, в которой оккупанты некоторые гостиницы и базы отдыха превратили в казармы.Важно! Отметим, что расстояние от Бердянска до Новопетровки более 14 километров.
С полигона актуальную и правдивую информацию трудно достать. Место удалено от человеческих глаз и хорошо охраняется российскими военными.
Дудукалов рассказал подробнее о недавнем "хлопке" вблизи Бердянска: смотрите видео
Вместо этого с "хлопком", который случился вблизи Новопетровки вчера, 17 августа, все наоборот. Местные жители сообщают, что видели мощный дым вдоль моря к западу от Бердянска в сторону Приморска.
Учитывая этот дым, каким он был и как долго его видели местные, можно надеяться, что там был результативный прилет,
– сказал Виктор Дудукалов.
Ситуация в Запорожской области: что известно
- В понедельник, 14 августа, местные телеграм-каналы Бердянска сообщили, что перед сигналом об опасности слышали взрыв. Конечно, российские пропагандисты начали сразу заявлять об "успешной работе" ПВО, что сработало со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки.
- Также 13 августа мощный взрыв прогремел в районе оккупированного Мелитополя на Запорожье. Как отметил мэр Иван Федоров, очевидно, была уничтожена тренировочная и военная база российских оккупантов.
- Партизаны в Бердянске узнали, где россияне прячут свою технику. Они обнародовали соответствующие фотографии. Среди найденной техники несколько танков в маскировочных сетках.