Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов поділився з 24 Каналом деталями свіжої "бавовни". Він припустив, що "грюкати" могло у місці, де окупанти полюбляють розташовувати гелікоптери та протиповітряну оборону.

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Новопетрівка Бердянського району та місцевий полігон – біль для тамтешніх жителів. Досить часто "щось" там вибухає. Відрізнити "бавовну" від російських навчань важко, адже все залежить від вітру. Особливо "грюкання" місцеві чують на горі та у мікрорайонах 8 березня. Проте, на жаль, це не завжди "бавовна".

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У Новопетрівці є курортна інфраструктура, у якій окупанти деякі готелі та бази відпочинку перетворили на казарми.

Важливо! Зазначимо, що відстань від Бердянська до Новопетрівки понад 14 кілометрів.

З полігону актуальну та правдиву інформацію важко дістати. Місце віддалене від людських очей та добре охороняється російськими військовими.

Дудукалов розповів детальніше про нещодавню "бавовну" поблизу Бердянська: дивіться відео

Натомість з "бавовною", яка трапилася поблизу Новопетрівки вчора, 17 серпня, усе навпаки. Місцеві мешканці повідомляють, що бачили добрячий дим уздовж моря на захід від Бердянська у бік Приморська.

Зважаючи на той дим, яким він був і як довго його бачили місцеві, можна сподіватися, що там був результативний приліт,

– сказав Віктор Дудукалов.

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