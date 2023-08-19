Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов поділився з 24 Каналом деталями свіжої "бавовни". Він припустив, що "грюкати" могло у місці, де окупанти полюбляють розташовувати гелікоптери та протиповітряну оборону.
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Новопетрівка Бердянського району та місцевий полігон – біль для тамтешніх жителів. Досить часто "щось" там вибухає. Відрізнити "бавовну" від російських навчань важко, адже все залежить від вітру. Особливо "грюкання" місцеві чують на горі та у мікрорайонах 8 березня. Проте, на жаль, це не завжди "бавовна".
"Бавовна" поцілила у важливу артерію росіян
У Новопетрівці є курортна інфраструктура, у якій окупанти деякі готелі та бази відпочинку перетворили на казарми.
З полігону актуальну та правдиву інформацію важко дістати. Місце віддалене від людських очей та добре охороняється російськими військовими.
Дудукалов розповів детальніше про нещодавню "бавовну" поблизу Бердянська: дивіться відео
Натомість з "бавовною", яка трапилася поблизу Новопетрівки вчора, 17 серпня, усе навпаки. Місцеві мешканці повідомляють, що бачили добрячий дим уздовж моря на захід від Бердянська у бік Приморська.
Зважаючи на той дим, яким він був і як довго його бачили місцеві, можна сподіватися, що там був результативний приліт,
– сказав Віктор Дудукалов.
Ситуація у Запорізькій області: що відомо
- У понеділок, 14 серпня, місцеві телеграм-канали Бердянська повідомили, що перед сигналом про небезпеку чули вибух. Звісно, російські пропагандисти почали одразу заявляти про "успішну роботу" ППО, що спрацювала з боку аеропорту в бік Нововасилівки.
- Також 13 серпня потужний вибух пролунав в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Як зазначив мер Іван Федоров, вочевидь, було знищено тренувальну та військову базу російських окупантів.
- Партизани у Бердянську дізналися, де росіяни ховають свою техніку. Вони оприлюднили відповідні фото. Серед знайденої техніки кілька танків у маскувальних сітках.