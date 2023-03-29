В Крыму поезд раздавил автомобиль на переезде: все пассажиры погибли

В Крыму поезд на переезде наехал на легковой автомобиль. Погибли четыре человека, среди них двое детей.

В районе Джанкоя временно оккупированного Крыма легковушка попала под поезд на переезде. Локомотив протащил машину около 100 метров. Об этом сообщают местные СМИ.

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Подробности ДТП возле Джанкоя

Поезд Севастополь – Санкт-Петербург столкнулся с легковушкой на нерегулируемом железнодорожном переезде. Все четверо находившихся в машине погибли: двое взрослых и двое детей.

В автомобиле на момент столкновения находился водитель Байсер Зейтуллаев, а также 3 пассажира: Лемар М. и две ее дочери Левиз (13 лет) и Сельвир (18 лет).

Местные СМИ сообщают, что семья ехала в такси из поселка городского типа Вольное в Джанкой.

Водитель проигнорировал сигналы на переезде

Впоследствии издания уточнили, что на переезде есть звуковой и световой сигнал. А 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их якобы проигнорировал и отправился под локомотив, пытаясь проскочить.

Оккупационные следователи уже возбудили уголовное дело. Пока железнодорожное движение в районе аварии приостановлено.

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Напомним, что 3 марта на трассе в Джанкое столкнулись российский БТР и легковушка. От удара авто отбросило на десяток метров.