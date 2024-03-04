В Джанкой прибыли оперативные группы ФСБ, – "Атеш" назвал их цель
Источник:"Атеш"
Из источников движения "Атеш" в российских спецслужбах поступила информация о прибытии в Джанкой оперативных групп ФСБ из Москвы. Одним из приоритетов их деятельности является работа в подполье.
Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия предназначенных в Крым военных. Большинство их размещается возле военного аэродрома.
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Что рассказали в "Атеш"
Агенты "Атеш", которые находятся в российских спецслужбах, сообщили о прибытии оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье.
Предположительно, все из-за исчезновения нескольких российских военных, ведь после этого в городе был введен режим контрразведки, поэтому в городе можно наблюдать большое количество военной полиции.
По информации от агентов движения, в Джанкое наблюдается большое количество военной техники с пометкой военной группы "Днепр". Также в "Атеш" фиксируют поставку грузовых автомобилей на железнодорожную станцию города.
Российская военная техника в Джанкое / фото "Атеш"
Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия российских военных. Большую часть из новоприбывших размещают вблизи военного аэродрома
В "Атеш" отметили, что сейчас они работают над расширением своей сети на севере полуострова.
Партизанское движение "Атеш": последние новости
- Участники движения сопротивления "Атеш" продолжают выискивать места расположения вражеского вооружения в стране-агрессоре и на оккупированных территориях. Средства противовоздушной обороны и разведки они обнаружили под Москвой и в Севастополе. Так, системы ПВО, а именно "Панцирь С-1" партизаны обнаружили на Чкаловском аэродроме, что расположен в городе Щелково Московской области. А после разведки на аэродроме "Бельбек", они обнаружили два радиолокационных комплекса 5Н87.
- Также агенты движения сообщили о значительном количестве лиц азиатской внешности в Мариуполе. В "Атеш" сообщают, что такими действиями оккупанты планируют уменьшать количество малочисленных народов, проживающих на территории России.
- Ранее "Атеш" также рассказывал, что их агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе.