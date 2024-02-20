В оккупированный Джанкой прибыло много вагнеровцев: Россия может усилить наступление на 2 направлениях

Оккупированный Джанкой, что в Крыму, стал настоящим логистическим центром россиян и плацдармом на свободные украинские территории. Агенты движения "Атеш" сообщили, что в город прибыло много новых российских военных.

Среди новоприбывших замечены маркировки группировки ЧВК "Вагнера". Вероятнее всего, Россия планирует усилить наступление на двух ключевых направлениях, об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Никто не обращает внимание – вагнеровцы или нет. Уже они смешались, поэтому нельзя выделять. Но увеличение сил и средств в Крыму говорит о том, что россияне в ближайшее время будут усиливать направление или Работино, или Крынки. Возможно, и туда, и туда. Месяц они еще будут наступать", – предположил Роман Свитан.

Кроме вагнеровцев, по словам партизан, в Джанкой также прибыли военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельная арктическая бригада, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми.

Россия усиливает наступление

Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на Запорожском направлении. Россияне перебрасывают большое количество войск в село Работино. Сейчас там 50 тысяч военных. За 19 февраля Силы обороны отбили 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино.

На Бахмутском направлении сейчас ад. Украинские военные отбили 14 атак оккупантов. Вражескому авиационному удару подвергся город Нью-Йорк. В ВСУ отметили, что россияне ведут фронтальное наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта.

Несколько дней подряд фиксируется большое накопление российских сил в Никольской части Мариупольского района. Оттуда россияне могут развить наступление на Угледар, Пологи и Гуляйполе. Однако по плотности боев видно, что оккупантов больше интересует Курахово. Там расположена ТЭС, что может позволить "улучшить" инфраструктуру в Донецке.