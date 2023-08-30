Неподалеку от Джанкойского аэродрома прозвучала серия мощных взрывов

В оккупированном Крыму очередное беспокойное утро. В Джанкое прогремели мощные взрывы.

Соответствующие фото уже распространили в сети. Отмечали, что было громко неподалеку от военного аэродрома, передает 24 Канал.

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Взрывы слышали вблизи Джанкойского аэродрома

О двух мощных взрывах сообщили в половине 11 часов. Отметили, что они прозвучали в Джанкойском районе, однако, было слышно и в Красноперекопском.

Кстати, уже через 10 минут раздался еще один взрыв. В сети показали фото, сделанное в районе села Заречное под Джанкоем.

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В Джанкое взрывы, работала вражеская ПВО / Фото из сети

Приблизительно в 5 километрах от Джанкойского аэродрома замечена работа "Пе-Ве-О". Ждем хороших новостей,

– заметили в "Оперативный ВСУ".

Взрывное утро для россиян и в Мариуполе