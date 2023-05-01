Банда четырех: что общего между Пригожиным, Путиным, Си и Салливаном

Евгений Пригожин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Джейк Салливан – что объединяет сегодня этих персонажей, выросших в таких разных вселенных? Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Власть, признание и территория: чего хотят политики

Все четверо страшатся украинской победы и заинтересованы в сценарии "локального успеха" украинского наступления, что привело бы к де-факто замораживанию конфликта.

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Путин надеется продать такой результат своему глубокому "пиплу", как "почетную ничью" в его эпохальном столкновении со всем НАТО, а также сохранить свою власть.

Пригожин же планирует ворваться во власть и большую собственность как герой войны, почти взявший "легендарный русский город" Артемовск, но получивший удар ножом в спину от предателей в Генштабе, власти и на проклятой Рублевке. Команда его высокооплачиваемых политтехнологов озвучивает эти тезисы уже сегодня. Листочки со списками предателей (включая двух капризных карликов) Пригожин прилагает.

Император Си, который публично вручил Путину в Георгиевском зале Кремля ярлык на правление в Московии до 2030 года, рассчитывает при ослабленном и полностью зависимом от него Путине административно вернуть в родную гавань территории от Тихого Океана до Северного моря (озеро Байкал), отторгнутые от Поднебесной в 19 веке. Ну, и экономически поглотить всю Сибирь.

Любой другой правитель Московии, в том числе и условный Пригожин, будет категорически сопротивляться таким планам. Более того, он будет пытаться легитимизировать свою власть, разоблачая своего прокитайского предшественника.

С мотивами трех вышеперечисленных политиков все достаточно прозрачно.

Салливан боится победы Украины

Наиболее хитроумным представляется поведение блестящего выпускника Йельской школы права, государственного деятеля Джейка Салливана. Прежде всего, он просто анатомически не способен произнести два простых слова: победа Украины. Его речевые мышцы сковывает какой-то спазм и на выходе каждый раз появляется неудобное – "не-поражение Украины".

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За это самое "не-поражение", за патовый сценарий, о котором мечтают сегодня и Путин, и Пригожин, и Си, второй год подряд борется внутри администрации США со сторонниками победы Украины советник президента США по национальной безопасности. Он последовательно пытался заблокировать поставки Украине HIMERS, PATRIOT, GLSDB, ABRAMS. Каждый раз Салливан проигрывал своим оппонентам, и все это вооружение в конце концов появлялось на поле боя в Украине. Однако ценой затягивания поставок были тысячи жизней украинских воинов.

Так может произойти и в этот раз. Не возникнет никакой патовой ситуации. Украина одержит победу. С F-16 или без F-16. Но разной будет цена, которую Украине придется заплатить за победу.

P.S. Джейк Салливан всегда проходил у меня под рубрикой полезного буржуазного идиота. Очень полезного в последнее время для фашистского путинского режима. Но не больше. Надеюсь, что он так и останется в этой вполне респектабельной категории. Просто искренний фанатичный поклонник школы реальной политики. Если, конечно, он не имеет никакого отношения к секретным российско-американским консультациям о "мире в Украине", которые сейчас проходят под эгидой Валдайского клуба.

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Вероятность контакта Путин – Салливан

– преступная организация, созданная российскими спецслужбами для вербовки и координации работы своих агентов на Западе. Она замыкается непосредственно на Путине, регулярно участвующем в активных мероприятиях Клуба, используя его как личный внешнеполитический инструмент.

Самой яркой американской звездой ВК последнего десятилетия является, безусловно, старший научный сотрудник Rand Самуэль Чарап, непрерывно возникающий в экспертном и пропагандистском пространствах в хорошо известном с советских времен классическом амплуа "здравомыслящего прогрессивного американца".

Самуэль Чарап, как наследник легендарных Дмитрия Саймса и Томаса Грэмма, вырос уже до такого уровня, что высокие кураторы Валдайского Клуба доверили ему главную роль в своей "миротворческой миссии". Сначала Чарап опубликовал на сайте Rand размышления по теме "Избегание длительной войны. Политика США и траектория российско-украинского конфликта".

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В самом деле, как избежать долгой войны? "Элементарно, Ватсон", – отвечает автор, – "Уступить России и Крым, и Донбасс". Полностью в духе "не-поражения Украины" от Салливана. Кстати, они давно и хорошо знакомы, ведь вместе служили в Госдепе еще при Хиллари Клинтон.

Тезис "избегание длительной войны" взят за основу для разработки итогового документа двусторонней группой Валдайского Клуба.

Американскую делегацию возглавляет, конечно, Самуэль Чарап. Российскую – нет, не Лукьянов и Караганов, этих надо поберечь на случай провала операции. Их заменяют другие лица: Дмитрий Суслов и Владимир Кашин. Тоже знатные внешнеполитические функционеры. Постоянный канал связи Чарап – ВК в случае необходимости может в любой момент трансформироваться в горячую линию Путин – Салливан. Что особенно актуально накануне и во время украинского наступления.