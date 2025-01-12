В Белом доме высказались о гарантиях безопасности для Украины

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что для заключения соглашения о завершении войны в Украине необходимы "гарантии безопасности". Он подчеркнул, что США должны продолжать поддерживать Украину, чтобы предотвратить повторное наступление России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для PBS NewsHour. По его словам, отказ от поддержки Украины снизит шансы на мирное соглашение.

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США настаивают на гарантиях безопасности для Украины

Джейк Салливан заявил, что гарантии безопасности для Украины являются необходимым элементом соглашения о завершении войны.

Критический момент заключается в том, что вы не можете этому помочь, если не имеете определенной уверенности в том, что Россия не может просто развернуться и сделать это снова и снова,

– отметил Салливан.

Он также заявил, что если США откажутся от поддержки Украины, это только ослабит позиции Вашингтона в переговорах с Кремлем.

Салливан отметил, что если Путин увидит, что США прекращают поддержку Украины, это точно не поможет в достижении соглашения.

К слову, будущий советник Трампа Майк Волц заверил, что подготовка к встрече Трампа и Путина уже началась. Однако в настоящее время неизвестно, когда это произойдет. "В ближайшие дни или недели" также может состояться телефонный разговор между политиками.

По словам Волца, Трамп считает, что урегулирование войны в Украине невозможно без диалога с Россией.