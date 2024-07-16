Плохая новость для России, – СНБО о кандидате в вице-президенты США от Трампа Джеймсе Вэнсе

Дональд Трамп заявил, что кандидатом на должность вице-президента выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В СНБО уже отреагировали.

Так, руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что выбор Трампа является плохой новостью для России.

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Что говорят в СНБО о Вэнсе

Накануне Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Выбор Трампа является плохой новостью для России. Вице-президент будет выполнять волю президента, а что именно Трамп планирует в отношении России – неизвестно, но это точно не принятие российских "хотелок". Все предыдущие заявления Вэнса можно игнорировать. Он не раз менял свои взгляды и позиции и будет действовать в соответствии с потребностями американского "глубинного государственного аппарата",

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Также отметил, что российские власти молчат о решениях в США, которые будут влиять на страну-агрессора. Это означает, что оккупанты не знают, что сказать, поскольку для них эти новости плохие.

США активно привлекает молодежь в высшие ступени власти, тогда как в России все рычаги власти остаются в руках Путина и его давних, старых соратников. Как и в 2016 году, миф о Трампе как удобном для России кандидате разрушается в Москве. Потому что изначально это глупость. В США сейчас нет удобных для России кандидатов,

– отметил Андрей Коваленко.

СМИ называют Вэнса еще "большим другом" для Украины, чем Трампа. Он неоднократно выступал против помощи нашему государству. Также абсурдно заявлял, что Украине якобы "придется уступить собственными территориями", ведь планы выйти на границы 1991 года якобы являются "нереалистичными".