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Дженнифер Энистон и Джастин Теру после развода поделят домашних любимцев

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Дженнифер Энистон с собакой
Дженнифер Энистон с собакой / Фото из соцсетей

Супруги Дженнифер Энистон и Джастина Теру после развода решили разделить между собой собак, к которым она всегда относились как к собственным детям.

Об этом сообщили инсайдеры в Hello Magazine.

Как известно, звездная пара объявила о своем разводе еще в феврале, однако последние вопросы относительно раздела имущества и даже собак они до сих пор решают между собой.

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Во время отношений звезд у них было четверо собак. Таким образом после развода по согласию двух сторон, у Джастина останется питбуль, с которым он сейчас живет в Нью-Йорке. А у Дженнифер будут жить три собаки – Долли, Клайд и Софи – в одном из ее домов в Лос-Анджелесе.


Джастин Теру м Дженнифер Энистон выгуливают собак

Несмотря на большое расстояние между любимцами, пара согласилась иногда встречаться, чтобы увидеться с любимцами, поскольку они всегда относились к собакам, как к своим детям.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино мир животных Звездные разводы Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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