14:05
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Джиджи Хадид надела стильные украшения с тайным посланием

122 Читати новину українською
Джиджи Хадид в Нью-Йорке
Джиджи Хадид в Нью-Йорке / Twitter / @Gigi Hadid TH

Американская модель Джиджи Хадид всегда отличалась особым чувством стиля и вкуса. На днях она вышла на публику Нью-Йорка в модном образе, примерив серьги с тайной гравировкой.

Джиджи Хадид после внезапного расставания с любимым Зейном Маликом снова возобновила отношения и пытается каждый раз проявить свою любовь к нему. Во время очередного светского выхода модели журналисты заметили на ее круглых золотистых сережках Amelia Hoops гравировка с именами "Gigi" и "Zayn".

Читайте также: Джиджи Хадид резко ответила фанатам насчет романа с Зейном Маликом

Свой "look" Хадид дополнила белой футболкой Versace, джинсами и леопардовыми туфлями Stuart Weitzman. Также звезда примерила сумку Prada и очки Illesteva Ravello.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Фанатам очень понравилась идея таких секретных посланий на аксессуарах, из-за чего массово начали покупать похожие украшения. Цена таких же сережек составляет 465 долларов за пару.


Серьги Джиджи с гравировкой

Теги: LifeStyle Звездные романы Джиджи Хадид
Источник: Net-a-porter
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 214
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 81
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 975
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
461
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
сегодня, 11:21 Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
2397
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук