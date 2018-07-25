Джиджи Хадид надела стильные украшения с тайным посланием

Американская модель Джиджи Хадид всегда отличалась особым чувством стиля и вкуса. На днях она вышла на публику Нью-Йорка в модном образе, примерив серьги с тайной гравировкой.

Джиджи Хадид после внезапного расставания с любимым Зейном Маликом снова возобновила отношения и пытается каждый раз проявить свою любовь к нему. Во время очередного светского выхода модели журналисты заметили на ее круглых золотистых сережках Amelia Hoops гравировка с именами "Gigi" и "Zayn".

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Свой "look" Хадид дополнила белой футболкой Versace, джинсами и леопардовыми туфлями Stuart Weitzman. Также звезда примерила сумку Prada и очки Illesteva Ravello.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Фанатам очень понравилась идея таких секретных посланий на аксессуарах, из-за чего массово начали покупать похожие украшения. Цена таких же сережек составляет 465 долларов за пару.



Серьги Джиджи с гравировкой