Байден согласился на разговор со спикером Джонсоном: обсудят помощь Украине

Президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Темой их разговора должен стать новый пакет помощи Украине от Соединенных Штатов.

Байден убежден, что республиканцы делают ошибку, блокируя одобрение финансирования для нашего государства. Отметим, что ранее Джонсон отказался поставить пакет на голосование в Палате представителей.

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Разговор с Джонсоном

Сенат США 13 февраля проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на более 95,3 миллиарда долларов. Из них более 60 миллиардов планируют передать Украине. Однако спикер Майк Джонсон отказался выносить его на голосование, требуя встречи с Джо Байденом.

Американский лидер, в свою очередь, согласился на разговор со спикером.

Конечно, я рад встретиться с ним, если ему есть что сказать,

– сказал Байден.

В разговоре с журналистами президент США сказал, что республиканцы делают большую ошибку, выступая против помощи Украине. Также Байден добавил, что республиканцы делают большую ошибку, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО". Он отметил, что это "просто шокирует" и он "никогда не видел ничего подобного".

Помощь США Украине