Украина вынуждена экономить ракеты ПВО: в США указали на последствия промедления с помощью

Отсутствие финансирования от Соединенных Штатов влияет не только на способность посылать вооружение Украине, но и помогать с ремонтом уже предоставленного. Поэтому наша страна вынуждена экономно использовать средства противовоздушной обороны.

Представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер во время брифинга заметил, что из-за нехватки финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов. Это мешает удовлетворять самые неотложные потребности Украины на поле боя, в частности артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО.

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Проблемы с обеспечением средств ПВО для Украины

Патрик Райдер рассказал, что Соединенные Штаты пока не способны удовлетворять потребности Украины на фронте.

Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее.

– подчеркнул представитель.

Он также отметил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.

Джон Кирби о "трудных решениях ВСУ"

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что во время российского ракетной атаки 23 января, ВСУ "принимали трудные решения". Речь идет о размышлениях относительно того, сколько ракет ПВО использовать, поскольку отсутствие решения о продолжении финансирования военной помощи от США заставляет экономно использовать предоставленное вооружение.

Очевидно, им (россиянам – 24 Канал) все равно, что они не попадают во все, но именно поэтому так важно, чтобы мы получили это дополнительное финансирование, потому что, как я уже говорил ранее, украинцы принимали тяжелые решения на поле боя о том, чем они собираются стрелять, а что они собираются приберечь на другой день,

– рассказал Кирби.

По его словам, в США не видят никакого серьезного толчка со стороны россиян к какому-либо наземному наступлению. Впрочем, по его мнению, вероятность угрозы все-таки есть.

Координато также отметил, что оккупанты пытаются вывести из строя украинские системы противовоздушной обороны, которые достаточно эффективно сбивают с неба многое из пролетающего.

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