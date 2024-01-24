Украина вынуждена экономить ракеты ПВО: в США указали на последствия промедления с помощью
Источник:Министерство обороны США
Отсутствие финансирования от Соединенных Штатов влияет не только на способность посылать вооружение Украине, но и помогать с ремонтом уже предоставленного. Поэтому наша страна вынуждена экономно использовать средства противовоздушной обороны.
Представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер во время брифинга заметил, что из-за нехватки финансирования Пентагон не может изымать оружие из собственных запасов. Это мешает удовлетворять самые неотложные потребности Украины на поле боя, в частности артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО.
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Проблемы с обеспечением средств ПВО для Украины
Патрик Райдер рассказал, что Соединенные Штаты пока не способны удовлетворять потребности Украины на фронте.
Без дополнительного финансирования мы не можем предоставлять системы и оборудование для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей и помогать им поддерживать в рабочем состоянии системы, которые мы уже предоставили ранее.
– подчеркнул представитель.
Он также отметил, что Пентагон продолжит сотрудничать с Конгрессом и будет призывать как можно быстрее принять решение о дополнительном финансировании.
Джон Кирби о "трудных решениях ВСУ"
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что во время российского ракетной атаки 23 января, ВСУ "принимали трудные решения". Речь идет о размышлениях относительно того, сколько ракет ПВО использовать, поскольку отсутствие решения о продолжении финансирования военной помощи от США заставляет экономно использовать предоставленное вооружение.
Очевидно, им (россиянам – 24 Канал) все равно, что они не попадают во все, но именно поэтому так важно, чтобы мы получили это дополнительное финансирование, потому что, как я уже говорил ранее, украинцы принимали тяжелые решения на поле боя о том, чем они собираются стрелять, а что они собираются приберечь на другой день,
– рассказал Кирби.
По его словам, в США не видят никакого серьезного толчка со стороны россиян к какому-либо наземному наступлению. Впрочем, по его мнению, вероятность угрозы все-таки есть.
Координато также отметил, что оккупанты пытаются вывести из строя украинские системы противовоздушной обороны, которые достаточно эффективно сбивают с неба многое из пролетающего.
Что прогнозируют в Совете национальной безопасности Белого дома
- 23 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что мир наблюдает за решением США предоставить Украине помощь. Кирби заверил, что в случае, если Соединенные Штаты стремятся сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь Киеву. Он подчеркнул, что за помощью Украины от США внимательно следит и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин.
- В то же время Кирби заявил, что Россия в дальнейшем будет бить по Украине как дронами-камикадзе, так и ракетами. Следовательно, командованию нашего государства приходится принимать сложные решения. Они касаются того, какое оружие и боеприпасы использовать в условиях, когда запасы сокращаются. Параллельно Иран и Северная Корея продолжают давать оружие России. На этом фоне Кирби подчеркнул, что администрация Джо Байдена хочет, чтобы Украина победила.