Джонсон анонсировал свой вариант помощи от США: что выгоднее Украине

США до сих пор не проголосовали за предоставление масштабной помощи Украине. Однако трамписты в Вашингтоне уже начали продвигать свой вариант.

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение 24 Каналу мнение, что грантовая помощь для Украины, как было раньше, выгоднее, чем ленд-лиз. В Пентагоне тем временем прокомментировали предыдущий пакет помощи нашему государству, назвав его "уникальным".

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Трамписты продвигают кредиты

Фесенко рассказал, что ранее помощь от США в Украину приходила в виде грантов. Однако теперь трамписты продвигают помощь Украине в виде ленд-лиза, фактически кредита, а не безвозмездной помощи, как было раньше. Ленд-лизом США помогали Великобритании и СССР во время Второй мировой войны.

Великобритания рассчитывалась за ленд-лиз вплоть до конца 20 века. То есть, полвека после окончания Второй мировой войны Великобритания платила долг. В этом и разница. Безусловно для нас более приемлемый, и, скажу откровенно, более выгодный вариант – это грантовая помощь,

– отметил политолог.

Грантовая помощь для Украины

По его словам, грантовая помощь в Украине закрывает много бюджетных проблем. В частности, оттуда финансируются социальные выплаты: пенсии, зарплаты и тому подобное. Поэтому нашему государству нужна не только военная помощь, но и финансовая.

"США недавно оказали помощь на 300 миллионов, но нам надо значительно больше и чаще, чем раз в месяц. Нам нужна сейчас помощь, а не через полгода или год. И грантовая помощь, и ленд-лиз это предусматривают. Если они проголосуют уже в ближайшее время", – отметил Фесенко.

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