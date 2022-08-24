Джонсон в Киеве погасил марку ко Дню Независимости и стал членом клуба Укрзализныци
Сегодня, 24 августа, настоящий друг украинского народа Борис Джонсон снова посетил Киев. Это уже третий визит премьер-министра Великобритании в столицу Украины.
Британский лидер лично поздравил украинцев с Днем Независимости и посетил ряд символических мероприятий. Об этом сообщает 24 канал.
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Джонсон погасил марку от Укрпочты
Так, совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер-министр Борис Джонсон осуществил погашение специальной почтовой марки. Укрпочта разработала ее к 31-й годовщине независимости Украины. Марка получила название "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".
Эти исторические марки изображают последние шесть месяцев войны. "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" – это украинский народ, который ежедневно борется за независимость Украины от оккупантов,
– заметил Зеленский на своем телеграм-канале.
Борис Джонсон погасил марку "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" / Фото Владимира Зеленского
Британский лидер стал членом клуба Укрзализныци
Кроме того, Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club Укрзализныци. Отметим, что путешествуя в Киев премьер-министр Великобритании в очередной раз воспользовался услугами перевозчика. Следовательно, он стал первым владельцем карты лояльности в рамках новой программы компании.
Железнодорожники благодарны господину Джонсону за поддержку в День нашей независимости и рассчитывают видеть одного из самых больших друзей Украины на борту украинских поездов еще чаще – после завершения войны и подавно,
– говорится на странице Укрзализныци в фейсбуке.
Британский лидер стал первым владельцем карты лояльности Укрзализныци / Фото Укрзализныци
Поддержка Бориса Джонсона: кратко
- Борис Джонсон отличился решительными взглядами на российско-украинскую войну. Он стал настоящим любимцем украинского народа.
- 7 июля британский премьер-министр заявил о своей отставке. Известно, что Джонсон будет занимать должность еще 3 месяца. В настоящее время Лондон выбирает нового премьер-министра.
- Он подчеркнул, что такое решение никоим образом не отразится на поддержке Украины. "Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это потребуется", – заявил он.
- Украинцы с грустью восприняли новость о том, что Джонсон покидает свой пост. Его решение вызвало эмоциональную реакцию в сети.
- Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины. Президент поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку с первого дня вторжения россии.
- 23 августа в Украине прошел саммит Крымской платформы. Борис Джонсон присоединился к мероприятию в онлайн-режиме. Он отметил, что оккупация Крыма в 2014 года стала трамплином для большой войны, которую путин начал 24 февраля. "Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма или какой-либо другой украинской территории, – подчеркнул он.
- Джонсон убежден: Европа и мир не могут допустить, чтобы пути победили в этой войне. Последствия будут роковыми не только для Украины.
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