"Я выжил": Джордж Буш вспомнил ужин, где его обслуживал Пригожин – фото 17-летней давности
Источник:Yahoo
Бывший президент США Джордж Буш рассказал об ужине с диктатором Путиным, на котором их обслуживал Евгений Пригожин.
Журналисты спросили у бывшего американского президента, шокировала ли его новость о гибели Евгения Пригожина, экс-президент США ответил отрицательно. Вспомнил, что его шокировал снимок, на котором "повар Путина" – собственно Пригожин – предлагает ему напиток в Санкт-Петербурге.
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"Что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", – сказал Джордж Буш.Справка. Снимок был сделан в 2006 году. На фото Евгений Пригожин склонился возле плеча американского лидера, предлагая ему напиток.
Джордж Буш отметил, что не помнит этот момент.
"Все, что я знаю, это то, что я выжил", – добавил экс-президент США.
Как отмечают журналисты, Буш во время первой встречи с Путиным в 2001 году заявил, что он "почувствовал свою душу", а также охарактеризовал российского президента как "заслуживающего доверия".
В 2023 году бывший американский президент признался, что изменил свое мнение о Путине. Он назвал российского лидера "хитрым политиком, не боящимся использовать силу".
Главное о гибели Пригожина
- 23 августа самолет Пригожина упал в Тверской области. Впоследствии выяснилось, что на борту находился сам основатель ЧВК "Вагнер" и еще 9 человек. Все они погибли.
- В Институте изучения войны уверены, что падение самолета не было случайным, его предположительно организовал Путин, чтобы отомстить за мятеж вагнеровцев.
- Зеленский заявил, что, по имеющимся в Украине данным, Пригожина "убрал" Путин. Глава государства назвал такой шаг главы Кремля слабостью. По словам президента, убить соперника означает продемонстрировать свою немощь.