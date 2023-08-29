Авиакатастрофа в Житомирской области: пилоты "Джус", Минка и Проказин получили воинские звания

Воздушные силы ВСУ присвоили воинские звания трем украинским пилотам, погибшим во время авиакатастрофы в Житомирской области. К сожалению, они были предоставлены 29 августа посмертно.

Следует заметить, что похороны легендарного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" состоится 29 августа в Киеве. Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявлял, что невозможно передать, какую боль ощущаешь в такие минуты.

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Что известно о звании для погибших пилотов

Военных пилотов, трагически погибших во время выполнения боевого задания в Житомирской области 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам,

– заявил генерал-лейтенант.

Олещук написал, что издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:

майору Вячеславу Минцы – "подполковник";

майору Сергею Проказину – "подполковник";

капитану Андрею Пильщикову – "майор".

Вечного полета, собратья,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

Что известно о пилотах

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" был известным пилотом 40-й бригады тактической авиации. Он летал на МиГ-29, активно общался с иностранными СМИ и призвал партнеров предоставить Украине современные истребители. С 24 февраля 2022 года имел более 500 часов налета.

Вместе с ним 25 августа в Житомирской области во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 погибли еще два пилота. В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что говорится о майоре Вячеславе Минке и майоре Сергее Проказине.

Летчик Вячеслав Минка жил в Киевской области и вернулся в авиацию в 2015 году после нападения России на Украину. После 24 февраля 2022 года имел более 200 часов налета. В Воздушных силах объясняли, что Вячеслав Минка был опытным, технически подготовленным пилотом бригады, разбиравшегося в разных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Пилот Сергей Проказин жил в Полтавской области и посвятил авиации 24 года. Он прошел путь от летчика к заместителю командира бригады. Начиная с 2022 года, имел более 100 часов боевых полетов. В Воздушных силах ВСУ вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

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