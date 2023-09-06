Оставляет закрытыми декларации: петиция с требованием ветировать закон набрала 25 тысяч голосов
Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому ветировать закон об е-декларировании набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов. Люди выступили против сокрытия деклараций чиновников еще на год.
Петиция появилась на сайте 6 сентября и по состоянию на вечер в этот же день набрала более 25 тысяч голосов. Так, по состоянию на 21:54 было 36 тысяч 607 голосов, пишет 24 Канал.
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Какую просьбу к Зеленскому содержит петиция
Автор петиции рассказал, что 5 сентября 2023 года народные депутаты Украины в Верховной Раде проголосовали во втором чтении за проект закона №9534, который якобы должен был возобновить декларирование чиновников.
Однако на самом деле в этом проекте закона нет главной правки, которой требовало общества – открыть данные о "военном" состоянии чиновников. Согласно проголосованному законопроекту состояние чиновников должно остаться закрытым от общества еще на год.
Следовательно, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента,
– заявили авторы.
Они призвали Владимира Зеленского наложить вето с предложениями, то есть:
- вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения;
- добавить требование немедленно обеспечить публичный доступ в реестр деклараций без ожидания годового срока.
Петиция набрала необходимое количество голосов / Скриншот 24 Канала
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 5 сентября проголосовала за проект закона №9534 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. Согласно им, е-декларирование возобновили. За это проголосовало 329 народных депутатов.
- Однако народные избранники не проголосовали за правку о немедленном открытии деклараций. За это решение было всего 199 голосов. В частности, 117 из 191 от "Слуги народа", 22 из 22 от "ЕС", 5 из 13 от "Батькивщины", 15 из 21 от "Платформы за жизнь и мир", 17 из 17 от "Голоса", 1 из 9 от "Восстановления", 8 из 11 от "За будущее", 7 из 16 от "Доверия", 7 из 17 от внефракционных.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что попросит Зеленского наложить вето на законопроект. В Центре противодействия коррупции также заявили, что призывают президента ветировать проект закона.
- Глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия заявил, что через год реестр автоматически откроют. Владимир Зеленский отреагировал на возмущение людей и заявил 6 сентября, что он должен проконсультироваться по этому поводу с профильным министром – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной и затем решать подписывать закон или наложить вето.