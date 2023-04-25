Адвокат развенчал страхи, связанные с Единым электронным реестром военнообязанных

Единый электронный реестр военнообязанных и призывников был одобрен еще в 2017 году. Запустили его 28 марта 2022 года. Однако там до сих пор нет полной базы всех военнообязанных граждан.

Ведь к тому времени в Украине реестр был исключительно "на бумаге". Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, почему не стоит бояться Реестра и срочно удалять Дию с телефона.

Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Что следует знать о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках

Юрист рассказал, что цель реестра – в цифровизации ведения учетных данных военнообязанных. То есть это позволит автоматизировать процесс получения информации о регистрации проживания лиц и сведения об их семейном состоянии или рождении детей.

Законодательством не определена и возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение,

– рассказал Владислав Юрчак.

Он пояснил, что в настоящее время Единый государственный реестр призывников и военнообязанных и резервистов не включает в себя полную базу военнообязанных граждан. Ведь он действует относительно недавно, в то время как с 1991 года весь учет военнообязанных лиц был только в бумажном виде.

Более того, юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что:

на практике многие граждане вообще не состоят, или никогда не состояли на военном учете;

закон Украины не определяет механизм получения повесток через Дию.

Поэтому по состоянию на сегодня вручение повесток в общественных местах и блокпостах необходимо учитывая ситуацию на фронте и постоянную потребность в ротации военнослужащих,

– заявил господин Юрчак.

Слухи о повестках в Дии: коротко