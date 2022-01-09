В Египте столкнулись автобусы: много погибших и раненых

9 января 2022 , 10:57
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Источник:

Xinhua

На Синайском полуострове, что в Египте, произошло жуткое ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек.

В то же время в дорожно-транспортном происшествии на Международном шоссе ранения различной степени тяжести получили 18 человек. Об этом сообщили в египетском Минздраве.

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На место прибыли 13 "скорых"

Из-за тумана, уменьшившего видимость, автобус ударился в микроавтобус на дороге, ведущей на юг Синая,
 –  отметили в Минздраве.

Для помощи пострадавшим на место инцидента прибыли 13 "скорых". Раненых, которые в основном получили переломы и повреждения мягких тканей, доставили в ближайшую госбольницу.

Правоохранители уже начали расследование, чтобы доподлинно установить все обстоятельства этого ДТП.

Резонансные ДТП в Египте в 2021 году

  • В феврале на трассе из Шарм-эль-Шейха в Каир произошла авария автобуса с украинцами.
  • В марте в провинции Сохаг столкнулись пассажирские поезда, тогда погибли более 30 человек.
  • В апреле в провинции Асьют автобус попал в ДТП, в котором 20 человек сгорели заживо.
Автор: Олег Васьків