По нему били уже дважды: Россия снова атаковала гражданское судно под флагом Либерии в Одесской области

В акватории Черного моря российская армия вечером 28 июля атаковала гражданское судно под флагом Либерии. Этот корабль уже трижды терпел удары за последнее время.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия вражеского удара по гражданскому судну в Одесской области?

По данным Олега Кипера, судно в результате российской атаки было поражено. На самом корабле не было экипажа и груза.

Этот корабль ранее уже дважды испытывал повреждения в результате российских атак. В настоящее время зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются,

– отметил начальник Одесской ОВА.

Кипер подчеркнул, что подобные удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение Россией нормами международного права и целенаправленные попытки страны-агрессоры сорвать работу украинского морского коридора.

Напомним, 14 июля российские войска атаковали 2 торговых судна , двигавшихся морским гуманитарным коридором под флагами Танзании и Либерии. В результате вражеского удара погиб капитан одного из судов.

Экипаж в составе 11 человек был эвакуирован на берег. Еще трое моряков получили ранения.