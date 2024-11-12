Авиаудар по Запорожью: погиб студент четвертого курса Егор Балабка

7 ноября российская армия нанесла серию авиационных ударов по Запорожью, что повлекло многочисленные жертвы и разрушения. Среди погибших – студент Запорожского национального университета.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на проректора по научно-педагогической работе ЗНУ Юрия Каганова. Отмечается, что парень учился на экономическом факультете по специальности "Маркетинг".

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Россияне убили студента ЗНУ

Российские войска совершили пять авиационных ударов по городу, вызвав значительные разрушения и многочисленные человеческие потери. Среди тех, кто попал под обстрел – 20-летний студент Запорожского национального университета – Егор Балабка. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, но уже в больнице он умер.

К слову, по официальной информации, в результате обстрела 7 ноября погибли десять человек, среди которых годовалый ребенок, еще 42 человека получили ранения.

В результате ударов были повреждены жилые дома, а также здание онкоцентра, что оказывала медицинскую помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями.

К тому же россияне нанесли авиаудар по Запорожью 11 ноября. Среди раненых пятеро детей, три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. Один из пострадавших скончался от полученных травм.