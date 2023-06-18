В моем сердце он навсегда остался жив, – сестра "Да Винчи" поделилась воспоминаниями о брате
Источник:Front18
Екатерина Коцюбайло, младшая сестра Героя Украины Дмитрия "Да Винчи", рассказала о том, как переживает потерю. Девушка говорит, что в ее сердце брат навсегда остался жив.
Екатерина сказала, что после похорон "Да Винчи" она проснулась посреди ночи. По словам девушки, было ощущение, будто кто ее обнимает.
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Дмитрий никогда не держал зла
Я проснулась среди ночи и со мной была кошка в комнате. Проснулась от того, что меня обнимает. Это как раз было в субботу, мы приехали после похорон. Никогда не забуду. Как раз в тот момент на меня легла кошка и принялась мяукать. Рядом он всегда рядом. В моем сердце он всегда остался жив,
– вспоминает Екатерина.
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Воспоминаниями с детства поделились старшая сестра Героя Марьяна Коцюбайло. Девушка вспоминает, что всегда была шустрее и могла щипнуть Дмитрия или потянуть за руку во время игр.
"Мы могли поссориться, но он на меня никогда не держал обиды и у нас не было никогда серьезной ссоры. Он никогда не держал зла, даже на это внимания не обращал", – говорит Марьяна.
Что известно о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле
- Коцюбайло стал первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских окупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя "Да Винчи", погибший в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.
- 9 марта с защитником простились в его родном селе Бовшев в Прикарпатье. Прощание с "Да Винчи" происходило в Народном доме Бовшева. Односельчане чтили погибшего Герою.
- "Да Винчи" похоронили 10 марта в Киеве. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Проститься с Героем пришел президент Владимир Зеленский.