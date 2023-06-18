В моем сердце он навсегда остался жив, – сестра "Да Винчи" поделилась воспоминаниями о брате

Екатерина Коцюбайло, младшая сестра Героя Украины Дмитрия "Да Винчи", рассказала о том, как переживает потерю. Девушка говорит, что в ее сердце брат навсегда остался жив.

Екатерина сказала, что после похорон "Да Винчи" она проснулась посреди ночи. По словам девушки, было ощущение, будто кто ее обнимает.

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Дмитрий никогда не держал зла

Я проснулась среди ночи и со мной была кошка в комнате. Проснулась от того, что меня обнимает. Это как раз было в субботу, мы приехали после похорон. Никогда не забуду. Как раз в тот момент на меня легла кошка и принялась мяукать. Рядом он всегда рядом. В моем сердце он всегда остался жив,

– вспоминает Екатерина.

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Воспоминаниями с детства поделились старшая сестра Героя Марьяна Коцюбайло. Девушка вспоминает, что всегда была шустрее и могла щипнуть Дмитрия или потянуть за руку во время игр.

"Мы могли поссориться, но он на меня никогда не держал обиды и у нас не было никогда серьезной ссоры. Он никогда не держал зла, даже на это внимания не обращал", – говорит Марьяна.

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