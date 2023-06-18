Катерина сказала, що після похорону "Да Вінчі" вона прокинулась посеред ночі. За словами дівчини, було відчуття, ніби хтось її обіймає.
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Дмитро ніколи не тримав зла
Я прокинулась посеред ночі і зі мною була кішка в кімнаті. Прокинулась від того, що мене хтось обіймає. Це якраз було в суботу, ми приїхали після похорону. Ніколи не забуду. Якраз в той момент на мене лягла кішка і почала мявкати. Поруч, він завжди поруч. В моєму серці він завжди залишився живим,
– пригадує Катерина.
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Спогадами з дитинства поділились також старша сестра Героя Мар'яна Коцюбайло. Дівчина згадує, що завжди була шустріша і могла щипнути Дмитра чи потягнути за руку під час ігор.
"Ми могли посваритись, але він на мене ніколи не тримав образи і в нас не було ніколи серйозної сварки. Він ніколи не тримав зла, навіть на це уваги не звертав", – каже Мар'яна.
Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
- Коцюбайло став першим добровольцем, який за життя отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.
- У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.
- Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.
- У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.
- 9 березня з захисником попрощались у його рідному селі Бовшів на Прикарпатті. Прощання з "Да Вінчі" відбувалося в Народному домі Бовшева. Односельчани віддавали шану загиблому Герою.
- "Да Вінчі" поховали 10 березня у Києві. Панахида відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Попрощатися з Героєм прийшов президент Володимир Зеленський.