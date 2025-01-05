Вражеская колонна ворвалась в Елизаветовку, – DeepState
Колонна российской бронетехники прорвалась к селу Елизаветовка, что в Донецкой области. Так, вражеская колонна ворвалась в населенный пункт в воскресенье, 5 января.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.
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Российская колонна ворвалась в Елизаветовку
Указывается, что в первой половине дня вражеская колонна из 5 российских боевых бронированных машин пробилась через Воздвиженку на Елизаветовку.
В селе продолжается бой, так как российские войска высадили десант. В то же время, как отметили в DeepState, продолжаются штурмовые действия противника на северо-восточных окраинах Воздвиженки, возле Барановки и Тимофеевки.
В DeepState также подчеркнули, что российские оккупанты имеют "хорошую ситуационную осведомленность".
Также там обнародовали соответствующее видео.
Вражеская колонна ворвалась в Елизаветовку: смотрите видео
Напомним, что по состоянию на утро 5 января в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение минувших суток было зафиксировано 179 боевых столкновений. Кроме того, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 44 авиаудара, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня.
Российские войска активно штурмуют на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.
Добавим, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.
Также 11 атак враг совершил на Торецком направлении, в частности в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.
Кроме этого, в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки на Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.
Важно! Подробности о ситуации на фронте по состоянию на 5 января, читайте в материале 24 Канала.