Елка из двухколесных: велосипедисты присоединились к необычной акции в Запорожье
Источник:24 канал
В Запорожье создали елку из велосипедов. На акцию собрались более полусотни велосипедистов.
Из двухколесных они выложили контуры новогоднего дерева. Это сделали так, чтобы был виден ствол и ветви, которые расходятся в стороны.
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"У каждого в душе – праздник"
Свое творение сняли с коптера, чтобы елку можно было лучше рассмотреть с высоты. Также дерево увешали гирляндами и различными фонариками.
Дело шло к Новому году. Я решил, почему не собраться и не сделать такое необычное событие для города и велосипедистов,
– поделился организатор акции Сергей Быков.
Он рассказал, что постоянно катается на велосипеде, не пропускает ни одного дня. Поэтому рекомендует приобщиться всех к такому занятию.
О своих эмоциях рассказала участница акции Татьяна Белан. "Предновогоднее настроение мы сами себе создаем. У каждого в душе – праздник", – отметила она.Кстати! В 2020 году запорожские велосипедисты тоже создавали елку из своих двухколесных транспортных средств.
Велоелка в Запорожье: смотрите видео MsPatrikV
Велосообщество пропагандирует езду на велосипеде
Запорожское велосообщество в течение года организует самые разнообразные акции. Так пропагандируют езду на велосипеде. По их словам, ездить на двухколесном можно и зимой. Самое главное – соблюдать правила безопасности и тепло одеваться.
Велосипедисты присоединились к акции / Фото Александра Осадчего
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