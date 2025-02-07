Ермак обсудил с Келлогом его предстоящий визит в Украину

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог провели разговор. Они обсудили в частности предстоящий визит Келлога в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака.

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О чем говорили Ермак и Келлог

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что предстоящий визит Келлога в Украину для нашего государства очень важен.

Справедливый и устойчивый мир – приоритет для Украины,

– написал Ермак.

По его словам, политики обсудили ситуацию на фронте и вопросы безопасности гражданского населения Украины. Еще одной темой разговора стали предстоящие встречи на Мюнхенской конференции безопасности.

Андрей Ермак также поблагодарил спецпредставителя США за поддержку.

Важно! По данным источников в ОП, визит Кита Келлога в Киев планируется на 20 февраля. Эту дату предложила американская сторона.

К слову, 6 февраля спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России также встретился с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Это была первая встреча американского чиновника с украинской дипломаткой на новой должности. По словам Маркаровой, они "провели основательную дискуссию".