Расплата за авиатерроризм: ЕС не исключает новые санкции против Беларуси

22 июня 2021 , 10:28
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EEAS

В Евросоюзе не исключают, что придется ввести пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко. В Брюсселе считают, что это единственный способ повлиять на происходящее в Беларуси.

ЕС и США ввели новые санкции против режима Лукашенко 21 июня. В Брюсселе не исключают, что за четвертым пакетом ограничений может быть и пятый. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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К такому выводу пришли на Совете министров ЕС 21 июня. Другого способа влиять на режим Лукашенко, ответственного за события в Беларуси, в Брюсселе не видят.

Коротко о новых санкциях ЕС и США

  • Вашингтон ввел санкции против 16 граждан Беларуси и 6 правоохранительных организаций.
  • ЕС ввел ограничения против 78 физических и 8 юридических лиц. В списке – семья Александра Лукашенко.
  • На аналогичный шаг пошли Канада и Великобритания. Они ввели санкции против Беларуси.

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Какова причина последних санкций против Беларуси?

В Беларуси 23 мая вынужденно посадили самолет компании Ryanair из-за якобы угрозы взрыва. С самолета сняли основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их задержали. Протасевичу инкриминируют организацию массовых беспорядков. Из-за таких шагов власти многие страны мира прекратили авиасообщение с Беларусью.
Автор: Ірина Пундор